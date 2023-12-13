Вице-спикер парламента Словакии выступил за нормализацию отношений с Россией
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Говоря о состоявшейся в среду, 13 декабря, встрече с послом России в Словакии Игорем Братчиковым, Блага заявил, что для него было честью принять россиянина.
«Я лично буду делать всё для того, чтобы словацко-российские отношения опять вернулись в норму», — написал он в личном Telegram-канале.
Блага также отметил, что всегда считал Россию и её народ дружественными, а также добавил, что аналогичного мнения придерживаются и жители Словакии.
«Как я подчеркнул на встрече с послом Игорем Братчиковым, мы никогда не забудем тот факт, что нас освободила Красная армия во Второй мировой войне», — отметил политик.
Ранее депутат парламента Словакии Мариан Кэри выступил против переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.