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Вице-спикер парламента Словакии выступил за нормализацию отношений с Россией

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Россия не является врагом для Словакии, Братиславе следует нормализовать отношения с Москвой. С таким заявлением выступил вице-спикер парламента республики Любош Блага.
Вице-спикер парламента Словакии выступил за нормализацию отношений с Россией
  • Gettyimages.ru

Говоря о состоявшейся в среду, 13 декабря, встрече с послом России в Словакии Игорем Братчиковым, Блага заявил, что для него было честью принять россиянина.

«Я лично буду делать всё для того, чтобы словацко-российские отношения опять вернулись в норму», — написал он в личном Telegram-канале.

Блага также отметил, что всегда считал Россию и её народ дружественными, а также добавил, что аналогичного мнения придерживаются и жители Словакии.

«Как я подчеркнул на встрече с послом Игорем Братчиковым, мы никогда не забудем тот факт, что нас освободила Красная армия во Второй мировой войне», — отметил политик.

Ранее депутат парламента Словакии Мариан Кэри выступил против переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

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