ХАМАС осудило санкции США и Великобритании в отношении своих членов
- AFP
О введении США и Великобританией санкций против семи лиц, связанных с движением ХАМАС, стало известно 13 декабря. В движении заявили, что решительно осуждают это решение.
«Мы считаем эту меру частью сговора правительства США и Великобритании с сионистским образованием (Израилем) в его агрессии против нашего народа и демонизации его законного сопротивления», — отмечается в опубликованном в Telegram-канале ХАМАС сообщении.
В ХАМАС заявили, что это решение основано на ложных заявлениях и подстрекательстве со стороны Израиля, и призвали власти США и Великобритании пересмотреть свою агрессивную политику.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полной поддержке США проводимой в Газе операции.