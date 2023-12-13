ХАМАС осудило санкции США и Великобритании в отношении своих членов

Палестинское движение ХАМАС опубликовало заявление, в котором осудило решение США и Великобритании ввести санкции в отношении его членов. Такой шаг в формировании сочли пособничеством агрессии Израиля.

О введении США и Великобританией санкций против семи лиц, связанных с движением ХАМАС, стало известно 13 декабря. В движении заявили, что решительно осуждают это решение.

«Мы считаем эту меру частью сговора правительства США и Великобритании с сионистским образованием (Израилем) в его агрессии против нашего народа и демонизации его законного сопротивления», — отмечается в опубликованном в Telegram-канале ХАМАС сообщении.

В ХАМАС заявили, что это решение основано на ложных заявлениях и подстрекательстве со стороны Израиля, и призвали власти США и Великобритании пересмотреть свою агрессивную политику.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полной поддержке США проводимой в Газе операции.