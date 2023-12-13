Перевозчики в Словакии будут блокировать въезд фур с Украины до конца года

Союз автоперевозчиков Словакии заявил о намерении продолжать акцию протеста по блокированию въезда фур с Украины на территорию республики до 30 декабря.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на организацию.

«Протест объявлен до 30 декабря», — заявили в союзе.

Отмечается, что при необходимости акцию продлят.

При этом в союзе заявили, что обращения словацких предпринимателей, которые заняты в сфере перевозок и терпят убытки из-за украинских перевозчиков, поступают ежедневно.

Ранее сообщалось, что вслед за польскими активистами к блокировке украинских фур на границе с Украиной присоединился и Союз автоперевозчиков Словакии.

По словам участников акции, цель протестов — защита рынка автоперевозок Словакии и желание добиться от Еврокомиссии отмены льгот для украинских перевозчиков.