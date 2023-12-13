Перевозчики в Словакии будут блокировать въезд фур с Украины до конца года
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на организацию.
«Протест объявлен до 30 декабря», — заявили в союзе.
Отмечается, что при необходимости акцию продлят.
При этом в союзе заявили, что обращения словацких предпринимателей, которые заняты в сфере перевозок и терпят убытки из-за украинских перевозчиков, поступают ежедневно.
Ранее сообщалось, что вслед за польскими активистами к блокировке украинских фур на границе с Украиной присоединился и Союз автоперевозчиков Словакии.
По словам участников акции, цель протестов — защита рынка автоперевозок Словакии и желание добиться от Еврокомиссии отмены льгот для украинских перевозчиков.