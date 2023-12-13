Шольц заявил о намерении выступать за длительную помощь Украине на саммите ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите Европейского союза заявил о намерении выступать за длительную помощь Украине.

Соответствующее заявление он сделал, выступая в парламенте Германии.

«Я буду выступать за устойчивую и надёжную финансовую поддержку Украины в ближайшие годы. Это вопрос безопасности Европы», — цитирует его РИА Новости.

Газета Financial Times ранее писала, что система по борьбе с экономическими кризисами в Германии, выстроенная Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья» из-за изъятия из бюджета страны €60 млрд.

Канцлер при этом заявил, что Берлин намерен продолжить оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ.