Шольц заявил о намерении выступать за длительную помощь Украине на саммите ЕС
- AP
Соответствующее заявление он сделал, выступая в парламенте Германии.
«Я буду выступать за устойчивую и надёжную финансовую поддержку Украины в ближайшие годы. Это вопрос безопасности Европы», — цитирует его РИА Новости.
Газета Financial Times ранее писала, что система по борьбе с экономическими кризисами в Германии, выстроенная Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья» из-за изъятия из бюджета страны €60 млрд.
Канцлер при этом заявил, что Берлин намерен продолжить оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ.