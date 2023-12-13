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МИД: Богданов обсудил с послами стран комитета ЛАГ-ОИС ситуацию в Газе

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Заместитель главы МИД России Михаил Богданов обсудил с послами стран — участниц Комитета ЛАГ-ОИС ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Богданов заявил о неприятии насильственного перемещения палестинцев из анклава.
МИД: Богданов обсудил с послами стран комитета ЛАГ-ОИС ситуацию в Газе
  • Gettyimages.ru

Как следует из опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства сообщения, Богданов также указал на важность прекращения огня в секторе Газа.

«Было подчеркнуло неприятие попыток насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа. Отмечена необходимость тесного взаимодействия в ООН и её Совете Безопасности, в том числе в целях принятия резолюции, отвечающей интересам долгосрочной стабилизации ситуации», — отметили в МИД России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ООН не горит желанием вмешиваться в ситуацию в секторе Газа.

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