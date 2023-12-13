Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ООН не горит желанием вмешиваться в ситуацию в секторе Газа.

Об этом он сказал после выступления на правительственном часе в Совете Федерации России.

«ООН тоже, как я понимаю, не горит желанием влезать в эту ситуацию, когда там ничего не ясно», — отметил министр.

Лавров добавил, что ООН также не обращает внимания на заявления Израиля о намерении довести до конца операцию против палестинского движения ХАМАС.

Ранее Лавров заявил, что Израиль в секторе Газа ровняет кварталы с землёй, он назвал эту ситуацию ужасной.