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Лавров заявил, что ООН не горит желанием вмешиваться в ситуацию в секторе Газа

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ООН не горит желанием вмешиваться в ситуацию в секторе Газа.
Лавров заявил, что ООН не горит желанием вмешиваться в ситуацию в секторе Газа
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Об этом он сказал после выступления на правительственном часе в Совете Федерации России.

«ООН тоже, как я понимаю, не горит желанием влезать в эту ситуацию, когда там ничего не ясно», — отметил министр.

Лавров добавил, что ООН также не обращает внимания на заявления Израиля о намерении довести до конца операцию против палестинского движения ХАМАС.

Ранее Лавров заявил, что Израиль в секторе Газа ровняет кварталы с землёй, он назвал эту ситуацию ужасной.

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