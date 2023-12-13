Платёжная система МИР запустила приём карт в туристических регионах Венесуэлы

Платёжная система МИР запустила приём российских платёжных карт в туристических регионах Венесуэлы.

Об этом говорится на сайте платёжной системы.

«Платёжная система МИР сообщает о начале приёма российских карт в POS-терминалах крупнейшего банка Венесуэлы — Banco de Venezuela», — говорится в релизе.

Отмечается, что картами можно расплачиваться в торгово-сервисных предприятиях в наиболее туристических районах Венесуэлы, включая столичный округ и штаты Нуэва-Эспарта и Боливар.

5 декабря платёжная система МИР запустила приём карт на Кубе, туристы из России могут расплатиться ими в магазинах, отелях и ресторанах.