Платёжная система МИР запустила приём карт в туристических регионах Венесуэлы
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте платёжной системы.
«Платёжная система МИР сообщает о начале приёма российских карт в POS-терминалах крупнейшего банка Венесуэлы — Banco de Venezuela», — говорится в релизе.
Отмечается, что картами можно расплачиваться в торгово-сервисных предприятиях в наиболее туристических районах Венесуэлы, включая столичный округ и штаты Нуэва-Эспарта и Боливар.
5 декабря платёжная система МИР запустила приём карт на Кубе, туристы из России могут расплатиться ими в магазинах, отелях и ресторанах.