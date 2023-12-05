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Платёжная система МИР запустила приём карт на Кубе

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Платёжная система МИР запустила приём карт на Кубе, туристы из России могут расплатиться ими в магазинах, отелях и ресторанах.
Платёжная система МИР запустила приём карт на Кубе
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСПК.

«Платёжная система МИР запустила приём российских платёжных карт в POS-терминалах на Кубе. В первую очередь сеть приёма раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например в Гаване и Варадеро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы из России могут расплатиться картами МИР в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях страны.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что карта МИР постепенно получает признание за рубежом.

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