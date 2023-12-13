Лавров: до нормализации отношений между Израилем и Палестиной ещё очень далеко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что до нормализации отношений между Израилем и Палестиной «ещё очень и очень далеко».

Об этом он сказал после выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации России.

Как напомнил министр, в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН необходимо создать независимое палестинское государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет мирно сосуществовать с Израилем.

«До этого ещё очень и очень далеко», — констатировал он.

Ранее Лавров подчеркнул, что в планы западных стран по урегулированию ближневосточного конфликта не входит создание независимого палестинского государства.