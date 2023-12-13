RT в Telegram
Подпишись

Лавров: до нормализации отношений между Израилем и Палестиной ещё очень далеко

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что до нормализации отношений между Израилем и Палестиной «ещё очень и очень далеко».
Лавров: до нормализации отношений между Израилем и Палестиной ещё очень далеко
  • AFP
  • © Jaafar ASHTIYEH

Об этом он сказал после выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации России.

Как напомнил министр, в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН необходимо создать независимое палестинское государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет мирно сосуществовать с Израилем.

«До этого ещё очень и очень далеко», — констатировал он.

Ранее Лавров подчеркнул, что в планы западных стран по урегулированию ближневосточного конфликта не входит создание независимого палестинского государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить