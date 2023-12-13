Лавров: до нормализации отношений между Израилем и Палестиной ещё очень далеко
- AFP
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Об этом он сказал после выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации России.
Как напомнил министр, в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН необходимо создать независимое палестинское государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет мирно сосуществовать с Израилем.
«До этого ещё очень и очень далеко», — констатировал он.
Ранее Лавров подчеркнул, что в планы западных стран по урегулированию ближневосточного конфликта не входит создание независимого палестинского государства.