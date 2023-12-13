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Зеленский прибыл в Норвегию с необъявленным визитом

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Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Норвегию, где намерен принять участие в саммите Украина — Северная Европа.
Зеленский прибыл в Норвегию с необъявленным визитом
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

Об этом он написал в Telegram.

«Прибыл в Осло для участия во втором саммите Украина — Северная Европа», — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, в ходе своего визита он намерен провести двусторонние переговоры с участниками саммита, а также встретиться с норвежскими политиками и предпринимателями. 

Ранее газета Financial Times писала, что Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия в совместном заявлении обязались продолжать оказывать Украине военную и экономическую помощь.

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