Лавров: в США после краха надежд на контрнаступление ВСУ включили новую мантру

Глава МИД России Сергей Лавров заявил во время выступления в Совете Федерации, что в Соединённых Штатах после краха надежд на контрнаступление ВСУ включили новую мантру.

«После краха надежд, которые возлагались на так называемое контрнаступление, в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита Зеленского, новую мантру «Не дать Путину победить на Украине, а то потом всю НАТО завоюют и тогда, мол, Америке не отсидеться», — отметил глава МИД.

По его словам, при этом «суть их подходов не меняется», она заключается в намерении Запада заставить «своих киевских клиентов умирать ради интересов хозяев за океаном», чтобы попытаться подорвать развитие России.

Также Лавров подчеркнул, что количество зарубежных контактов президента России Владимира Путина демонстрируют, что попытки Запада изолировать Россию провалились.