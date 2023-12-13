Defense News: США произвели менее половины запланированных на 2023 год F-35
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В статье приводятся слова руководителя программы генерал-лейтенанта Майкла Шмидта, который объяснил, что замедленный темп производства деталей задержал выпуск новых истребителей.
Он добавил, что компания заключила договор на поставку 52 самолётов к концу текущего года, однако завершила производство только 21 из них.
Ранее сообщалось, что ВВС США не получат обновлённые истребители F-35 до апреля 2024 года.