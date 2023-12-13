Defense News: США произвели менее половины запланированных на 2023 год F-35

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin произвела меньше половины модернизированных истребителей F-35, которые было запланировано выпустить в 2023 году. Об этом сообщило издание Defense News.

В статье приводятся слова руководителя программы генерал-лейтенанта Майкла Шмидта, который объяснил, что замедленный темп производства деталей задержал выпуск новых истребителей.

Он добавил, что компания заключила договор на поставку 52 самолётов к концу текущего года, однако завершила производство только 21 из них.

Ранее сообщалось, что ВВС США не получат обновлённые истребители F-35 до апреля 2024 года.