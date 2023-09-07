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ВВС США не получат обновлённые истребители F-35 до апреля 2024 года

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Военно-воздушные силы (ВВС) США не получат раньше апреля следующего года обновлённые истребители F-35.
ВВС США не получат обновлённые истребители F-35 до апреля 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © Trevor Howard Jones

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании Lockheed Martin.

«В настоящее время мы ожидаем поставку первого истребителя новой конфигурации в период с апреля по июнь 2024 года», — утверждается в заявлении.

Ранее стало известно, что финский оборонный концерн Patria подписал с американским производителем истребителей F-35 Lockheed Martin рамочное соглашение о прямом промышленном сотрудничестве. В частности, в Финляндии начнётся сборка фюзеляжей для F-35.

В марте Lockheed Martin заявила о возобновлении приёмочных полётов новых истребителей F-35, после того как они были приостановлены из-за проблем с двигателем.

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