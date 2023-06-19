В Финляндии начнётся сборка фюзеляжей для истребителей F-35
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«Это соглашение между Patria и Lockheed Martin по сборке фюзеляжей F-35 является важной вехой для финской программы F-35 и для Patria. Крупномасштабная сборка 400 передних фюзеляжей выведет промышленные возможности Patria на новый уровень», — сообщил представитель финского концерна Петри Хепола.
Как отмечает РИА Новости, Минобороны Финляндии имеет контракт с Lockheed Martin на поставку 64 истребителей F-35 стоимостью около €10 млрд, поставка должна пройти в период с 2025 по 2030 год.
В марте Lockheed Martin заявила о возобновлении приёмочных полётов новых истребителей F-35, после того как они были приостановлены из-за проблем с двигателем.