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Politico: Зеленский попросил США передать ВСУ ракеты ATACMS большей дальности

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Владимир Зеленский в ходе визита в Соединённые Штаты призвал Вашингтон передать Вооружённым силам Украины ракеты ATACMS большей дальности.
Politico: Зеленский попросил США передать ВСУ ракеты ATACMS большей дальности
  • AP

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники. 

По данным издания, Зеленский решил поднять вопрос передачи ракет в ходе беседы со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном.

«Зеленский поднял вопрос о необходимости поставок со стороны США версии ATACMS с большей дальностью», — говорится в публикации.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что ВС России справляются с ракетами ATACMS так же, как и со снарядами HIMARS и крылатыми ракетами Storm Shadow.

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