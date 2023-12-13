Politico: Зеленский попросил США передать ВСУ ракеты ATACMS большей дальности

Владимир Зеленский в ходе визита в Соединённые Штаты призвал Вашингтон передать Вооружённым силам Украины ракеты ATACMS большей дальности.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Зеленский решил поднять вопрос передачи ракет в ходе беседы со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном.

«Зеленский поднял вопрос о необходимости поставок со стороны США версии ATACMS с большей дальностью», — говорится в публикации.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что ВС России справляются с ракетами ATACMS так же, как и со снарядами HIMARS и крылатыми ракетами Storm Shadow.