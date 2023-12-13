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NYT: ООН требует у бывшего замгенсека с Украины $63 млн компенсации

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Организация Объединённых Наций требует у экс-заместителя Генсека организации Виталия Ваншельбойма $63,6 млн, чтобы возместить его неудачные инвестиции.

Об этом информирует издание New York Times со ссылкой на судебные документы.

«Он (Ваншельбойм. — RT) заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов», — сказано в материале.

Отмечается, что если он не выплатит эту сумму, он не будет иметь права на пенсию организацию.

У Ваншельбойма гражданство Украины, пишет NYT.

Ваншельбойм попросил судебную систему ООН отменить решения об увольнении и штрафе. Слушание состоится в 2024 году.

Ранее агентство DPA сообщило, что компании Siemens Mobility и Volkswagen Bank подали заявки в правительство ФРГ на получение компенсаций за потери, связанные с инвестициями в Россию.

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