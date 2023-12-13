NYT: ООН требует у бывшего замгенсека с Украины $63 млн компенсации
Об этом информирует издание New York Times со ссылкой на судебные документы.
«Он (Ваншельбойм. — RT) заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов», — сказано в материале.
Отмечается, что если он не выплатит эту сумму, он не будет иметь права на пенсию организацию.
У Ваншельбойма гражданство Украины, пишет NYT.
Ваншельбойм попросил судебную систему ООН отменить решения об увольнении и штрафе. Слушание состоится в 2024 году.
Ранее агентство DPA сообщило, что компании Siemens Mobility и Volkswagen Bank подали заявки в правительство ФРГ на получение компенсаций за потери, связанные с инвестициями в Россию.