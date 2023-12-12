DPA: две компании ФРГ попросили кабмин о компенсации за инвестиции в Россию

Компании Siemens Mobility и Volkswagen Bank подали заявки в правительство ФРГ на получение компенсаций за потери, связанные с инвестициями в Россию, сообщает DPA.

Как передаёт РИА Новости, в результате убытков в бизнесе с российской стороной железнодорожное подразделение Siemens, Siemens Mobile, и Volkswagen Bank подали в федеральное правительство заявки на компенсацию.

Как уточняется, представитель Siemens Mobile сообщил, что инвестиции компании были защищены инструментом инвестиционных гарантий правительства ФРГ.

При этом компания Volkswagen Bank не привела подробности о поданной заявке.

В ноябре зампред Совбеза России, председатель попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрий Медведев заявил об убытках и репутационных потерях ушедшего из России иностранного бизнеса.