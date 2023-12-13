Байден: мнения республиканцев по Украине не отражают общую позицию конгресса
Об этом пишет РИА Новости.
«Что касается Украины, то у нас сохраняется мощная двухпартийная поддержка», — сказал он.
При этом Байден отметил, что есть небольшое количество республиканцев, которые не поддерживают выделение помощи Киеву.
«На мой взгляд, их позиция не отражает мнение большинства и республиканцев», — считает президент.
Байден также заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву, но возможности стремительно кончаются.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон обвинил Белый дом и сенат в задержке помощи Украине.