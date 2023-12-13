Байден: мнения республиканцев по Украине не отражают общую позицию конгресса

Мнения республиканцев по поддержке Украины не отражают общую позицию конгресса, заявил президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается Украины, то у нас сохраняется мощная двухпартийная поддержка», — сказал он.

При этом Байден отметил, что есть небольшое количество республиканцев, которые не поддерживают выделение помощи Киеву.

«На мой взгляд, их позиция не отражает мнение большинства и республиканцев», — считает президент.

Байден также заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву, но возможности стремительно кончаются.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон обвинил Белый дом и сенат в задержке помощи Украине.