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Байден: мнения республиканцев по Украине не отражают общую позицию конгресса

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Мнения республиканцев по поддержке Украины не отражают общую позицию конгресса, заявил президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается Украины, то у нас сохраняется мощная двухпартийная поддержка», — сказал он.

При этом Байден отметил, что есть небольшое количество республиканцев, которые не поддерживают выделение помощи Киеву.

«На мой взгляд, их позиция не отражает мнение большинства и республиканцев», — считает президент.

Байден также заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву, но возможности стремительно кончаются.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон обвинил Белый дом и сенат в задержке помощи Украине.

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