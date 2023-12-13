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Сейм Польши проголосовал за вотум доверия правительству Дональда Туска

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Депутаты сейма в Польше проголосовали за вотум доверия правительству премьера Дональда Туска.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Как отмечается в материале, за вотум доверия выступили 248 депутатов, а против — 201.

Уточняется, что кабинет Туска поддержали все депутаты из «Гражданской коалиции», «Левых» и «Третьего пути».

При этом против проголосовали парламентарии, которые представляют бывшую правящую партию «Право и справедливость» и ультраправое объединение «Конфедерация».

11 декабря депутаты сейма Польши вынесли вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

Позже портал Onet сообщил, что депутаты польского сейма выдвинули кандидатуру Туска на пост премьер-министра Польши.

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