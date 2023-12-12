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Госдеп США: санкции нацелены на пресечение военного сотрудничества КНДР и России

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Введение санкций в отношении российских судоходных компаний нацелено на пресечение военно-технического сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщили в Госдепе США.
Госдеп США: санкции нацелены на пресечение военного сотрудничества КНДР и России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Отмечается, что Вашингтон намерен «пресечь поставки боеприпасов между Россией и КНДР».

«Госдепартамент вносит в санкционный список несколько судоходных компаний и связанных с ними судов, которые участвовали в передаче боеприпасов между КНДР и Российской Федерацией», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза не смогли согласовать запрет на продажу России нефтяных танкеров, теперь обсуждается только необходимость уведомлять о такой продаже.

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