Госдеп США: санкции нацелены на пресечение военного сотрудничества КНДР и России

Введение санкций в отношении российских судоходных компаний нацелено на пресечение военно-технического сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщили в Госдепе США.

Отмечается, что Вашингтон намерен «пресечь поставки боеприпасов между Россией и КНДР».

«Госдепартамент вносит в санкционный список несколько судоходных компаний и связанных с ними судов, которые участвовали в передаче боеприпасов между КНДР и Российской Федерацией», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза не смогли согласовать запрет на продажу России нефтяных танкеров, теперь обсуждается только необходимость уведомлять о такой продаже.