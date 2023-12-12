Госдеп США: санкции нацелены на пресечение военного сотрудничества КНДР и России
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Отмечается, что Вашингтон намерен «пресечь поставки боеприпасов между Россией и КНДР».
«Госдепартамент вносит в санкционный список несколько судоходных компаний и связанных с ними судов, которые участвовали в передаче боеприпасов между КНДР и Российской Федерацией», — приводит ТАСС заявление.
Ранее стало известно, что страны Европейского союза не смогли согласовать запрет на продажу России нефтяных танкеров, теперь обсуждается только необходимость уведомлять о такой продаже.