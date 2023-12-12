Салливан: США контактируют с Россией для возвращения журналиста Гершковича
- AP
- © Dmitry Serebryakov
Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы взаимодействуем на высоком уровне с правительством России, пытаясь выработать некий переговорный (механизм. — RT) или взаимопонимание, которое привело бы к его освобождению», — цитирует его ТАСС.
28 ноября суд продлил арест Гершковича.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.