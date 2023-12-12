Захарова назвала белибердой заявления дипломата США о переговорах с Украиной

Москва воспринимает как очередную белиберду заявления американских дипломатов о том, что США вынудят Россию в 2024 году пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева.

Такой комментарий сделала представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о заявлениях первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера.

«Потому что, возможно, Файнер просто забыл, что говорил буквально до этого, что нужно вести войну до какого-то там победного конца, до, как мы это говорим, последнего украинца, потому что именно в это превратили Соединённые Штаты Америки ситуацию на Украине», — сказала она.

Джонатан Файнер ранее рассказал, что Вашингтон стремится подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева.

По словам чиновника, США пытаются добиться того, чтобы Москва встала перед выбором: сесть за стол переговоров или столкнуться с более сильной Украиной.