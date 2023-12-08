Белый дом: США ждут от России приемлемых для Украины переговоров в 2024 году

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон стремится подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева.

Об этом пишет ТАСС.

По словам чиновника, США пытаются добиться того, чтобы Москва встала перед выбором: сесть за стол переговоров или столкнуться с более сильной Украиной.

При этом она, как отмечает Файнер, будет опираться на более мощную промышленную базу в США и Европе.

«Это очень сложный стратегический выбор. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», — сказал Файнер.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что для России сейчас приоритетом является достижение всех поставленных целей специальной военной операции.

Также министр иностранных дел страны Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.