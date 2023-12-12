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AP: в США отсидевший по ошибке мужчина потребовал возмещения ущерба на $50 млн

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По ошибке отсидевший 27 лет в тюрьме американец подал в суд на город Нью-Йорк и двух бывших детективов с требованием возмещения ущерба в размере $50 млн.
AP: в США отсидевший по ошибке мужчина потребовал возмещения ущерба на $50 млн
  • Gettyimages.ru
  • © FooTToo

Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что Томас Малик был приговорён к тюремному заключению по делу об убийстве в 1995 году, в 2022-м прокуратура сняла обвинения и постановила, что приговор был основан на ложных показаниях и недостоверных доказательствах.

«Малик добивается возмещения ущерба за злоупотребление служебными полномочиями», — приводит агентство слова двух адвокатов мужчины.

Ранее в Соединённых Штатах сотрудник правоохранительных органов в ходе досмотра застрелил мужчину, который отсидел в тюрьме 16 лет по ложному приговору.

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