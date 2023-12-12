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МИД России назвал новый пакет помощи США Украине преступной схемой

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Новый пакет военной помощи Киеву — настоящая преступная схема по выводу денег, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России назвал новый пакет помощи США Украине преступной схемой
  • РИА Новости

В ходе брифинга она рассказала, что всего с начала спецоперации общий объём финансирования Киева со стороны Вашингтона составил около $113 млрд.

«На самом деле это, как уже знает весь мир, настоящая преступная схема по выводу денег», — цитирует её РИА Новости.

Как ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, украинским властям необходимо понять, что США зарабатывают миллиарды ценой жизней граждан страны.

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