МИД России назвал новый пакет помощи США Украине преступной схемой
- РИА Новости
В ходе брифинга она рассказала, что всего с начала спецоперации общий объём финансирования Киева со стороны Вашингтона составил около $113 млрд.
«На самом деле это, как уже знает весь мир, настоящая преступная схема по выводу денег», — цитирует её РИА Новости.
Как ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, украинским властям необходимо понять, что США зарабатывают миллиарды ценой жизней граждан страны.