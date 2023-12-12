Авиалинии SAS убрали Nesquik из меню из-за украинского списка «спонсоров войны»
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Об этом сообщает норвежский TV2.
«Мы можем подтвердить, что исключили шоколадный напиток Nesquik из бортового ассортимента в связи с добавлением Nestlé в украинский список», — сказали в авиакомпании.
2 ноября Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины признало швейцарскую транснациональную корпорацию Nestlé «спонсором войны».
В этот же список Киев включил немецкую компанию Knauf и группу грузинских винодельческих компаний Bolero, а также ряд других иностранных компаний.