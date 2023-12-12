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Авиалинии SAS убрали Nesquik из меню из-за украинского списка «спонсоров войны»

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«Скандинавские авиалинии» (Scandinavian Airlines, SAS) убрали из своего меню напиток Nesquik, потому что украинские власти внесли его производителя Nestlé в список «спонсоров войны», так как швейцарская компания продолжает работать в России.
Авиалинии SAS убрали Nesquik из меню из-за украинского списка «спонсоров войны»
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Buchel

Об этом сообщает норвежский TV2.

«Мы можем подтвердить, что исключили шоколадный напиток Nesquik из бортового ассортимента в связи с добавлением Nestlé в украинский список», — сказали в авиакомпании.

2 ноября Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины признало швейцарскую транснациональную корпорацию Nestlé «спонсором войны».

В этот же список Киев включил немецкую компанию Knauf и группу грузинских винодельческих компаний Bolero, а также ряд других иностранных компаний.

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