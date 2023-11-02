Украина внесла Nestlé в список «спонсоров войны»
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло швейцарскую компанию Nestlé в список «спонсоров войны».
- Gettyimages.ru
Об этом пресс-служба НАПК сообщила в своём Telegram-канале.
Причиной включения в список стало то, что компания продолжает работать с Россией.
Ранее НАПК Украины внесло в перечень «международных спонсоров войны» три нефтегазовые компании Китая.
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