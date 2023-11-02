RT в Telegram
Подпишись

Украина внесла Nestlé в список «спонсоров войны»

Короткая ссылка
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло швейцарскую компанию Nestlé в список «спонсоров войны».
Украина внесла Nestlé в список «спонсоров войны»
  • Gettyimages.ru

Об этом пресс-служба НАПК сообщила в своём Telegram-канале.

Причиной включения в список стало то, что компания продолжает работать с Россией.

Ранее НАПК Украины внесло в перечень «международных спонсоров войны» три нефтегазовые компании Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить