Украина внесла Nestlé в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло швейцарскую компанию Nestlé в список «спонсоров войны».

Об этом пресс-служба НАПК сообщила в своём Telegram-канале.

Причиной включения в список стало то, что компания продолжает работать с Россией.

Ранее НАПК Украины внесло в перечень «международных спонсоров войны» три нефтегазовые компании Китая.