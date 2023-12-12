Лавров и глава МИД Ирана заявили об обеспокоенности ухудшением гумситуации в Газе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявили об обеспокоенности ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Сообщение по итогам телефонной беседы двух министров опубликовано на сайте МИД России.

«Выражена обоюдная обеспокоенность... продолжающейся эскалацией и ухудшением гуманитарной обстановки в секторе Газа», — отметили в ведомстве.

Также министры акцентировали важность незамедлительного прекращения огня и оказания срочной помощи пострадавшему гражданскому населению, а также мобилизации в этих целях авторитета ООН.

Отмечается, что Лавров и Абдоллахиян подробно остановились на актуальных вопросах двустороннего сотрудничества. Обсуждение прошло в развитие итогов развёрнутых переговоров президентов России и Ирана, которые прошли в российской столице 7 декабря.

Стороны условились ускорить работу над завершением согласования нового «большого» межгосударственного договора, находящегося в высокой степени готовности.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что позиция России с начала конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС была достойной.