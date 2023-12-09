Посол Ирана назвал достойной позицию России по палестино-израильскому конфликту

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что позиция России с начала конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС была достойной.

Об этом он сказал в интервью агентству Nour News.

«Позиции России с самого начала жестоких нападений израильского режима на жителей Газы были достойными», — цитирует посла РИА Новости.

Джалали напомнил о словах президента России Владимира Путина, который после начала ближневосточного конфликта 7 октября призвал к справедливости в отношении Палестины.

Владимир Путин ранее выразил уверенность, что ключ к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.