Потери ЦАХАЛ в секторе Газа достигли 105 человек

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала проведения наземной операции в секторе Газа потеряла 105 человек убитыми. Такую информацию приводит газета The Times of Israel.

По данным издания, ЦАХАЛ сообщил о гибели резервиста, получившего ранение 20 ноября. С его смертью количество убитых в боях с палестинским движением ХАМАС израильских военных достигло 105.

В публикации также указывается, что 11 декабря на юге сектора Газа серьёзные ранения получили ещё трое военнослужащих, включая двух резервистов.

Ранее сообщалось, что число погибших военных Израиля с начала операции в Газе увеличилось до 102.