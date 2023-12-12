WZ: удар ракеты вызвал пожар на химическом танкере Норвегии в Красном море

В Красном море на норвежском химическом танкере в результате попадания ракеты произошёл пожар.

Об этом информирует War Zone со ссылкой на неназванных чиновников США.

В материале сказано, что пожар возник в результате попадания как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене.

Уточняется, что танкер Strinda под норвежским флагом является химическим танкером.

Ранее в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили, что у берегов Йемена на британском судне произошёл пожар.