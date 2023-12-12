На судне Великобритании возле Йемена произошло возгорание

У берегов Йемена на британском судне произошёл пожар.

Об этом сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Ведомство заявило в соцсети X, что получило сообщение о пожаре на судне в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива в 15 морских милях к западу от порта Йемена Моха.

Уточняется, что экипаж в безопасности.

В августе турецкие власти временно приостанавливали движение судов в обоих направлениях в проливе Дарданеллы в связи с ликвидацией природных пожаров на северо-западе Турции.