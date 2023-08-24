Движение судов в проливе Дарданеллы приостановили

Турецкие власти временно приостановили движение судов в обоих направлениях в проливе Дарданеллы в связи с ликвидацией природных пожаров на северо-западе Турции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую службу береговой охраны.

«В связи с лесным пожаром в Чанаккале (турецкий город-порт. — RT) движение судов в проливе Дарданеллы с 03:00 было временно приостановлено в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что турецкие власти приняли решение о закрытии пролива Дарданеллы для движения судов с обеих сторон из-за лесных пожаров.

Позднее движение судов в проливе Дарданеллы восстановили в одностороннем порядке.