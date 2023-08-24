Движение судов в проливе Дарданеллы восстановлено в одностороннем порядке
Об этом говорится в публикации РИА Новости со ссылкой на гостелеканал TRT haber.
«Движение судов в проливе Дарданеллы открылось в одностороннем порядке», — пишет агентство.
23 августа глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что Анкара решила закрыть пролив Дарданеллы для движения судов с обеих сторон в связи с лесными пожарами.
Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что более 700 человек эвакуировали на северо-западе Турции из-за лесного пожара.