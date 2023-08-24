Движение судов в проливе Дарданеллы восстановлено в одностороннем порядке

Движение судов в проливе Дарданеллы, которое было приостановлено из-за лесных пожаров на северо-западе Турции, восстановили в одностороннем порядке.

Об этом говорится в публикации РИА Новости со ссылкой на гостелеканал TRT haber.

«Движение судов в проливе Дарданеллы открылось в одностороннем порядке», — пишет агентство.

23 августа глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что Анкара решила закрыть пролив Дарданеллы для движения судов с обеих сторон в связи с лесными пожарами.

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что более 700 человек эвакуировали на северо-западе Турции из-за лесного пожара.