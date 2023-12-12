Отряды «Хезболлы» обстреляли семь военных позиций на севере Израиля

Бойцы формирования «Хезболла» провели за сутки семь операций против Армии обороны Израиля в пограничных районах на юге Ливана.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление формирования.

Как отмечается в материале, вооружённые формирования «Хезболла» выпустили не менее восьми реактивных снарядов по постам Израиля в Эс-Саммаке и Рамте на высотах Кфар-Шуба.

При этом командно-наблюдательный пункт армии Израиля в Эр-Рахебе был поражён ракетой большого калибра Burkan.

Бойцы «Хезболлы» открыли огонь по казарме в Биркет-Рише и механизированному патрулю в Штуле.

9 декабря вооружённые формирования «Хезболлы» атаковали позиции израильских войск на границе с Ливаном.

10 декабря Армия обороны Израиля сообщила, что вооружённые формирования «Хезболлы» ведут огонь с территорий, которые находятся в непосредственной близости от комплекса ООН.