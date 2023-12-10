ЦАХАЛ: «Хезболла» ведёт огонь с территорий вблизи комплекса ООН
- AP
В армейской пресс-службе сообщили, что «Хезболла» продолжает обстреливать территорию Израиля с позиций, расположенных всего в нескольких метрах от комплекса ООН.
«Тем самым террористическая организация подвергает опасности жизни солдат Временных сил ООН в Ливане и продолжает систематически нарушать резолюцию безопасности ООН 1701», — говорится в сообщении.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа, поскольку это увековечит проблему.