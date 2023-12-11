Французский парламент отклонил ужесточающий миграционные правила законопроект

Национальное собрание Франции отклонило законопроект, предусматривавший ужесточение миграционных правил. Соответствующий документ был разработан французским МВД.

Об этом сообщает BFMTV.

Против законопроекта выступили 270 парламентариев.

После голосования представители оппозиции призвали главу МВД Франции Жеральда Дарманена уйти в отставку на фоне отклонения его законопроекта. Министр подал соответствующее прошение, однако президент Франции Эммануэль Макрон отказался его подписывать.

Ранее в Братиславе был объявлен режим ЧС из-за ситуации с нелегальными мигрантами.