Французский парламент отклонил ужесточающий миграционные правила законопроект
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Об этом сообщает BFMTV.
Против законопроекта выступили 270 парламентариев.
После голосования представители оппозиции призвали главу МВД Франции Жеральда Дарманена уйти в отставку на фоне отклонения его законопроекта. Министр подал соответствующее прошение, однако президент Франции Эммануэль Макрон отказался его подписывать.
Ранее в Братиславе был объявлен режим ЧС из-за ситуации с нелегальными мигрантами.