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Французский парламент отклонил ужесточающий миграционные правила законопроект

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Национальное собрание Франции отклонило законопроект, предусматривавший ужесточение миграционных правил. Соответствующий документ был разработан французским МВД.
Французский парламент отклонил ужесточающий миграционные правила законопроект
  • Gettyimages.ru
  • © Mauro Ujetto/NurPhoto

Об этом сообщает BFMTV.

Против законопроекта выступили 270 парламентариев. 

После голосования представители оппозиции призвали главу МВД Франции Жеральда Дарманена уйти в отставку на фоне отклонения его законопроекта. Министр подал соответствующее прошение, однако президент Франции Эммануэль Макрон отказался его подписывать.

Ранее в Братиславе был объявлен режим ЧС из-за ситуации с нелегальными мигрантами.

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