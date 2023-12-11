РИА Новости: база США Айн аль-Асад в Ираке второй раз за сутки подверглась атаке
- globallookpress.com
Об этом РИА Новости рассказал источник в иракской армии.
«Иракские группировки нанесли ракетный удар по базе Айн аль-Асад на западе Ирака», — сообщил собеседник
Как уточняет агентство, до этого телеканал Al Arabiya уже заявлял о взрывах на территории военной базы США.
Ранее директор ЦРУ Уильям Бёрнс угрожал премьер-министру Ирака Мухаммеду ас-Судани «серьёзными последствиями», если атаки на американские военные базы в Ираке не прекратятся.