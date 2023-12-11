AP: глава ЦРУ угрожал Ираку последствиями, если атаки на базы США продолжатся

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс угрожал премьер-министру Ирака Мухаммеду ас-Судани «серьёзными последствиями», если атаки на американские военные базы в Ираке не прекратятся.

Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на источники.

«Во время недавней поездки в регион директор ЦРУ Уильям Бёрнс предупредил ас-Судани о серьёзных последствиях, если Ирак не предпримет действий для прекращения нападений», — говорится в публикации.

6 декабря американская военная база Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар была атакована дроном движения «Исламское сопротивление Ирака».

В ноябре шиитские вооружённые формирования Ирака уже обстреливали ракетами базу США Айн аль-Асад.

«Исламское сопротивление Ирака», в которое входят шиитские вооружённые формирования, заявило о намерении продолжить проведение операций против американских сил в стране до полного ухода США из Ирака.