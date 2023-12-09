Группировки в Ираке: операции против США будут продолжаться до их полного ухода

«Исламское сопротивление Ирака», в которое входят шиитские вооружённые формирования, заявило о намерении продолжить проведение операций против американских сил в стране до полного ухода США из Ирака.

«Исламское сопротивление Ирака» подтверждает продолжение своих операций против оккупационных (американских. — RT) сил до тех пор, пока последний солдат не покинет нашу страну», — приводит заявление РИА Новости.

Кроме того, группировки заявили, что в пятницу, 8 декабря, провели 11 операций против американских военных баз. Так, были выпущены десятки ракет и беспилотников по базам США в Сирии и Ираке, говорится в заявлении.

6 декабря американская военная база Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар была атакована дроном движения «Исламское сопротивление Ирака».

В ноябре шиитские вооружённые формирования Ирака уже обстреливали ракетами базу США Айн аль-Асад.