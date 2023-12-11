МИД: в Россию доставили более 1 тысячи человек, эвакуированных из сектора Газа

Более 1050 соотечественников удалось вывести из сектора Газа и доставить в Россию, сообщили в Министерстве иностранных дел.

«Всего из зоны конфликта на территорию Египта через погранпереход «Рафах» удалось вывести и благополучно доставить в Россию более 1050 соотечественников», — говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, в воскресенье, 10 декабря, в Москву из Каира прибыли 100 россиян и палестинцев, членов семей.

Ранее из телефонного разговора российского президента Владимира Путина с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху стало известно, что Россия и Израиль продолжат взаимодействовать в вопросах эвакуации россиян из Газы.