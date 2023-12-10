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Россия и Израиль продолжат взаимодействовать для эвакуации россиян из Газы

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Россия и Израиль продолжат взаимодействовать в вопросах эвакуации россиян из Газы. Об этом стало известно из телефонного разговора российского президента Владимира Путина с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Россия и Израиль продолжат взаимодействовать для эвакуации россиян из Газы
  • AP

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта стала ключевой темой разговора. Путин и Нетаньяху выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем взаимодействии для эвакуации граждан России и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян.

В Кремле сообщили, что глава российского государства и израильский премьер условились продолжать контакты по этой линии.

Ранее сообщалось, что в ходе разговора с Нетаньяху Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях.

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