Россия и Израиль продолжат взаимодействовать для эвакуации россиян из Газы
- AP
Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта стала ключевой темой разговора. Путин и Нетаньяху выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем взаимодействии для эвакуации граждан России и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян.
В Кремле сообщили, что глава российского государства и израильский премьер условились продолжать контакты по этой линии.
Ранее сообщалось, что в ходе разговора с Нетаньяху Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях.