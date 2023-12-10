Путин обсудил с Нетаньяху острую ситуацию в зоне конфликта в секторе Газа

Кремль подтвердил, что президент Владимир Путин провёл переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Пресс-служба российского лидера отметила, что в центре внимания политиков была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и гуманитарная катастрофа в секторе Газа.

«Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях», — сообщили в Кремле.

Глава государства подчеркнул, что противодействие террористическим угрозам не должно приводить к столь тяжёлым последствиям для гражданского населения.

По информации The Times of Israel, Нетаньяху в беседе с Путиным поблагодарил российскую сторону за помощь в освобождении ряда граждан израильского происхождения из плена ХАМАС. Также он выразил недовольство «антиизраильской позицией», которую якобы озвучивают официальные лица на международных площадках, пишет газета.

Как стало известно ранее, премьер-министр Израиля провёл телефонный разговор с президентом России. СМИ сообщили, что израильский премьер для переговоров прервал заседание кабинета министров.

Российский постпред при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза подчёркивал, что Россия не призывает Израиль отказываться от борьбы с террористами, но напоминает, что бороться нужно с боевиками, а не с мирными гражданами, — в этом суть российских выступлений на Совбезе ООН.

По информации Министерства здравоохранения Палестины, число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа возросло до 17 700.