Rzeczpospolita: Туск будет единственным кандидатом на пост премьера Польши

Лидер польской оппозиции Дональд Туск стал единственным кандидатом, которого сейм Польши будет рассматривать на пост польского премьер-министра.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

«На втором конституционном этапе кандидатом на пост премьер-министра был назначен Дональд Туск», — говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, спикер польского сейма Шимон Холовня заявил, что в президиум сейма поступила только кандидатура Дональда Туска, других кандидатов не поступало.

Ранее депутаты сейма Польши вынесли вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.