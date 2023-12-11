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Rzeczpospolita: Туск будет единственным кандидатом на пост премьера Польши

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Лидер польской оппозиции Дональд Туск стал единственным кандидатом, которого сейм Польши будет рассматривать на пост польского премьер-министра.
Rzeczpospolita: Туск будет единственным кандидатом на пост премьера Польши
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

«На втором конституционном этапе кандидатом на пост премьер-министра был назначен Дональд Туск», — говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, спикер польского сейма Шимон Холовня заявил, что в президиум сейма поступила только кандидатура Дональда Туска, других кандидатов не поступало. 

Ранее депутаты сейма Польши вынесли вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

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