Rzeczpospolita: Туск будет единственным кандидатом на пост премьера Польши
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Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.
«На втором конституционном этапе кандидатом на пост премьер-министра был назначен Дональд Туск», — говорится в сообщении.
Как пишет РИА Новости, спикер польского сейма Шимон Холовня заявил, что в президиум сейма поступила только кандидатура Дональда Туска, других кандидатов не поступало.
Ранее депутаты сейма Польши вынесли вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.