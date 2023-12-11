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Hadath: США разместят войска на ливано-израильской границе

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Соединённые Штаты разместят войска на ливано-израильской границе для контроля за ситуацией.
Hadath: США разместят войска на ливано-израильской границе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

«США гарантируют, что Израиль не будет проводить никаких операций на юге Ливана, а американские войска будут развёрнуты на израильской стороне», — говорится в сообщении телеканала.

Также канал указывает, что Израиль требует, чтобы Франция осуществляла контроль за ситуацией на ливанской стороне границы, а США — на израильской.

Ранее СМИ писали, что боеприпасы с белым фосфором, применяемые Израилем при обстрелах, в которых пострадали мирные жители, были напрямую поставлены американскими властями.

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