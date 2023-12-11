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Словацкие перевозчики возобновили блокаду КПП на границе с Украиной

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Союз автоперевозчиков Словакии заблокировал въезд со стороны Украины через контрольно-пропускной пункт на территорию страны.
Словацкие перевозчики возобновили блокаду КПП на границе с Украиной
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует портал teraz.sk.

«Союз автоперевозчиков Словакии в понедельник возобновил протест на пограничном переходе «Вышне Немецке — Ужгород», заблокировав въезд грузовиков с Украины на территорию Словакии», — говорится в сообщении.

В Союзе объяснили, что своими действиями организация присоединяется к протестам перевозчиков из Польши и Венгрии.

5 декабря словацкие перевозчики приостановили забастовку на границе с Украиной.

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