Словацкие перевозчики приостановили забастовку на границе с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии, который заблокировал движение на контрольно-пропускном пункте на границе с Украиной, заявил, что приостанавливает забастовку и планирует встретиться с властями для обсуждения сложившейся ситуации.

«Европейский союз — это вообще союз? Поляки 28 дней выражают свой протест против последствий от освобождения украинских перевозчиков от получения разрешений», — приводит РИА Новости сообщение организации.

Отмечается, что перевозчики приостановили забастовку и на текущий момент находятся в «предзабастовочной готовности». Организация намерена как можно быстрее встретиться с министром транспорта Словакии, чтобы услышать предложения властей по ситуации.

27 ноября Союз автоперевозчиков Словакии заявил о планах заблокировать КПП на границе с Украиной с 1 декабря в случае отсутствия прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков.