Словацкие перевозчики приостановили забастовку на границе с Украиной
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«Европейский союз — это вообще союз? Поляки 28 дней выражают свой протест против последствий от освобождения украинских перевозчиков от получения разрешений», — приводит РИА Новости сообщение организации.
Отмечается, что перевозчики приостановили забастовку и на текущий момент находятся в «предзабастовочной готовности». Организация намерена как можно быстрее встретиться с министром транспорта Словакии, чтобы услышать предложения властей по ситуации.
27 ноября Союз автоперевозчиков Словакии заявил о планах заблокировать КПП на границе с Украиной с 1 декабря в случае отсутствия прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков.