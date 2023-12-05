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Словацкие перевозчики приостановили забастовку на границе с Украиной

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Союз автоперевозчиков Словакии, который заблокировал движение на контрольно-пропускном пункте на границе с Украиной, заявил, что приостанавливает забастовку и планирует встретиться с властями для обсуждения сложившейся ситуации.
Словацкие перевозчики приостановили забастовку на границе с Украиной
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Nemeti / Anadolu

«Европейский союз — это вообще союз? Поляки 28 дней выражают свой протест против последствий от освобождения украинских перевозчиков от получения разрешений», — приводит РИА Новости сообщение организации.

Отмечается, что перевозчики приостановили забастовку и на текущий момент находятся в «предзабастовочной готовности». Организация намерена как можно быстрее встретиться с министром транспорта Словакии, чтобы услышать предложения властей по ситуации.

27 ноября Союз автоперевозчиков Словакии заявил о планах заблокировать КПП на границе с Украиной с 1 декабря в случае отсутствия прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков.

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