Сотрудники БАПОР заявили о чувстве брошенности из-за вето США в Совбезе ООН

Глава Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаццарини заявил CNN, что сотрудники агентства ощущают чувство брошенности после того, как США наложили вето на резолюцию СБ ООН по прекращению огня в секторе Газа.

«Они (сотрудники БАПОР. — RT) чувствуют себя оставленными международным сообществом... Они не понимают, почему, после того как 17 тыс. человек были убиты, после того как почти всё население было вынуждено бежать, мы всё ещё не можем договориться о прекращении огня», — сказал он.

Он также спрогнозировал полный крах общественного порядка в секторе Газа и прекращение работы БАПОР в анклаве из-за этого.

Лаццарини добавил, что пока США накладывают вето на резолюцию, которая могла бы установить прекращение огня, многие люди в секторе Газа не ели уже два или три дня.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты блокированием резолюции СБ ООН по сектору Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.