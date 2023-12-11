Медведев назвал снос советских памятников в Польше омерзительным и недопустимым

Демонтаж советских памятников в Польше, за которую в годы Великой Отечественной войны сложили свои головы тысячи солдат из СССР, — это омерзительно и недопустимо. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Выступая на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции, Медведев заявил, что снос памятников советским солдатам выгоден тем или иным политическим силам страны.

«Это абсолютно омерзительно и абсолютно недопустимо. И вот этому мы действительно должны противостоять», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Польши неблагодарными после сноса памятника Красной армии.