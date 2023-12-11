Медведев назвал снос советских памятников в Польше омерзительным и недопустимым
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Выступая на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции, Медведев заявил, что снос памятников советским солдатам выгоден тем или иным политическим силам страны.
«Это абсолютно омерзительно и абсолютно недопустимо. И вот этому мы действительно должны противостоять», — цитирует Медведева ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Польши неблагодарными после сноса памятника Красной армии.