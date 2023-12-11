Президент Бразилии ответил отказом на предложение Зеленского о встрече

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ответил отказом на предложение Владимира Зеленского провести встречу.

Об этом пишет издание O Globo со ссылкой на источники в бразильском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что предложение о встрече с Зеленским поступило, когда его самолёт останавливался на дозаправку в Бразилии по пути на инаугурацию аргентинского президента.

Источники заявили, что президент Бразилии не согласился встретиться с Зеленским, поскольку запрос поступил «в самый последний момент», когда Лула да Силва находился на саммите Меркосур в Рио-де-Жанейро.

Также бразильская сторона сочла необычным предложение о встрече с Зеленским на авиабазе Бразилиа вечером 9 декабря.

«Очень редко подобные встречи проходят на авиабазе, без подготовки и предварительного уведомления», — сказал неназванный дипломат.

В сентябре Лула да Силва на встрече с Зеленским в ООН заявил ему, что военного решения ситуации на Украине не существует.